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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de hastaların sorunları uykuda belirleniyor

İHA

Niğde'de hastaların sorunları uykuda belirleniyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde hastaların sorunları uykuda belirlenebiliyor.
Yapılan çalışmalarda 4 saatten az uyuyan hastalarda, bağışıklığı güçlendirici hücrelerin etkinliğinin yüzde 70 oranında azaldığı görülüyor. Uykunun hayatın üçte birlik kısmını oluşturduğunu ifade eden Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Koray, uyku eksikliğinin hipertansiyondan tutun diyabet, alzheimer, inme, meme, prostat, kolon kanserine kadar bir çok rahatsızlığa sebebiyet verdiğini söyledi. Koray yaptığı açıklamada, "Yapılan birtakım çalışmalarda 4 saatten az uyuyan hastalarda bizim 'natural killer' dediğimiz bağımlılık yapıcı hücrelerin etkinliğinin yüzde 70 oranında arttığı görülmekte. Bununla beraber grip aşısı yaptırıyoruz, grip aşısında da antikor düzeyinin etkinliği uykusuz hastalarda baya bir azalmakta. Biz; uykuda var olan birçok durumu saptamaktayız, bunlar uyku apne sendromu, horlama, diş sıkma gibi bir takım rahatsızlıklar. Hastanın göğüs hastalıklarıyla ilgili koah, astım, göğüs deformiteleri gibi birtakım rahatsızlıkları varsa onun öncesinde bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmesini istiyoruz. Kulak burun boğazla ilgili birtakım rahatsızlıkları varsa öncelikli olarak oraya gitmesini istiyoruz. PCR testi, akciğer grafisi, hemogram, biyokimya, tiroyit tahlilleri ile göğüs hastalıklarıyla ilgili solunum fonksiyon testlerinden sonra hastalarımızı uyku laboratuvarına alıyoruz. Hastaların raporlama işlemi yapıldıktan sonrada cihazlarımızla tedaviye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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