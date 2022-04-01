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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediyesi’nden Sertifikalı Petshop eğitimi

İHA

Niğde Belediyesi; Niğde Tarım İl Müdürlüğü ve Niğde Orman Şube Müdürlüğünce ev ve süs hayvanı satışı yapan vatandaşlara yönelik 'Petshop Sertifika Eğitimi' düzenlendi.

Niğde Belediyesi’nden Sertifikalı Petshop eğitimi

Niğde Belediyesi; Niğde Tarım İl Müdürlüğü ve Niğde Orman Şube Müdürlüğünce ev ve süs hayvanı satışı yapan vatandaşlara yönelik 'Petshop Sertifika Eğitimi' düzenlendi.
Niğde Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen eğitimde katılımcılara ev ve süs hayvanı satmak için işyeri açmanın yanında; ev ve süs hayvanları satış, barınma eğitimi, çalışma ve denetleme yönetmeliği, kanatlı hayvanların bakımı, ekolojisi, beslenmesi, kedi ve köpek bakımı, beslenmesi, akvaryum canlıların bakımı ve beslenmesi , hayvan ekolojisi, hayvan beslenmesi gibi bir çok konuda katılımcılara eğitim verildi. Verilen eğitimle evcil hayvan satışı yapılan yerlerde görülebilecek olumsuzlukların önlenmesi, hayvanların kötü şartlardan kurtarılması ve yurtdışından getirilen hayvanların kayıt altına alınması amaçlandı. Bu yerlerde çalışan personelin de evcil hayvan bakımı konusunda temel bakım ve eğitim bilgilerine sahip olması sağlandı.
Düzenlenen Eğitim programı ile ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Şehrimizde canlı hayvan satışı yapan yerlerin daha güvenilir ve hijyenik koşullarda çalıştırılması için Belediye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu alandaki denetimlerimizi 7/24 esasına göre uyguluyoruz. Bizler belediye olarak barınağımızda yüksek kapasiteli bir ameliyathane ve konaklama yuvaları ile en özverili çalışmayı sürdürürken evcil hayvan satışı yapan petshoplarında hizmet kalitesini yükseltmesi için bu eğitimi düzenledik. Bugün eğitim alan katılımcılara sertifika vereceğiz. Bu sertifikalar sayesinden dükkanlarını açabilecekler. Eğitimde sertifika alan katılımcıları ve eğitimi düzenleyen Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ile İl Tarım ve İl Orman Şube müdürlüğünü tebrik ediyorum. Belediye olarak sorumluluk alanlarımızı genişletip her alanda vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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