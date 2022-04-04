Hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının 3 şüphesi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bor ilçesi ile Kemerhisar ve Bahçeli beldelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu tespit ettikleri 3 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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