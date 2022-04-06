Niğde'de Polis Teşkilatından kan bağışı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Türk Kızılay tarafından Ömer Halisdemir Meydanı'nda bulunan kan alma aracında Niğde Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polisler kan bağışına bulundu. İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, kan bağışında bulunan personele teşekkür etti. Özdemir, "Farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılayına destek olmak amacıyla buradayız. Kampanyada bizlere de destek olan Kızılay Başkanımız Kemal Gençoğlu'na da teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu da kan rezervlerinin ramazan ayında azaldığını söyleyerek, "Niğde halkı kan bağışı konusunda duyarlı. Polis Teşkilatımızın da 177. yıl dönümünden dolayı tüm polis teşkilatımız kan verme etkinliğine katıldı. Polis arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kan rezervlerimiz bu sayede artacak" diye konuştu

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