Uyuşturucuya geçit yok: 19 gözaltı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 28 Mart4 Nisan tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte 15,76 gram eroin, 95,88 gram metamfetamin, 197,74 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 53 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.