Kullanılmayan evin çatısı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Niğde’nin Bor ilçesinde kullanılmayan bir evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Orta Mahallesi Yeşil Dere Sokak'ta bulunan bir evin çatısı çöktü. Göçük altında kalan 80 yaşındaki Hacı Emin Dokuz’un cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

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