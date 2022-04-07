İnşaat hırsızı tutuklandı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Niğde’de JASAT ekipleri tarafından yakalanan inşaat hırsızı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik JASAT ekiplerince Gümüşler Kasabasında farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı İnşaattan Hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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