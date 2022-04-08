Polisin durdurduğu tırda 11 milyon makaron ele geçirildi

Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 milyon 120 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; Ulukışla Eminlik Gişelerinde bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 11 milyon 120 adet makaron ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.