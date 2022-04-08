Niğde'de şehitler anıldı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlik ziyaret edildi.

Niğde Şehitliğindeki programda, Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi. Katılımcılar, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile polisler katıldı.

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