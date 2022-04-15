Tırda 6 milyon makaron ele geçirildi

Niğde'de arama yapılan bir tırda, gümrük kaçağı 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine AdanaNiğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu. Yapılan aramada tırın dorsesinde 6 milyon 600 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

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