Kızılay Niğde’de ihtiyaç sahipleri için butik açtı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 2 yıl önce açılan Kızılay Niğde Butik, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Niğde Şubesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde açılan butik, ihtiyaç sahibi öğrencilerin imdadına yetişiyor. Şimdiye kadar 2 bin öğrencide butikten faydalanırken, öğrenciler de yetkililere hizmetten dolayı teşekkür etti.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi. Salgın sonrası da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımın süreceğini belirten Gençoğlu, "Bir öğrencinin baştan ayağa kıyafetini veriyoruz ve bunu her dönem yapıyoruz. Öğrenciler, kendi öğrenci işlerine başvuruyor. Rektörlükten liste halinde bize geliyor. Öğrencimizin ihtiyaç sahibi olması yeterli, direkt Kızılay'a da başvuru yapabilirler. Mont, kazak, gömlek, pantolon ve ayakkabı gibi giysiler mevcut. Ürünlerimiz sıfır ve markalı. Bunları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan öğrencilere ücretsiz veriyoruz. Firmalardan bize bağış olarak geliyor, biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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