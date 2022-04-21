FETÖ’den aranan şahıs tutuklandı

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Niğde’de FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri; FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan H.G’nin Niğde’de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.G’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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