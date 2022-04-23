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Niğde Belediyesi'nin geliri 3 yılda yüzde 114 arttı Niğde Belediye Başkanı Özdemir, 3 yılda yaptıklarını anlattı

İHA

Niğde Belediyesi'nin geliri 3 yılda yüzde 114 arttı Niğde Belediye Başkanı Özdemir, 3 yılda yaptıklarını anlattı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, düzenlendiği basın toplantısında 3 yılda yaptıklarını anlattı.

Özdemir, Belediye Ek Hizmet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, Akkaya Barajı'nın yakınına yaklaşık 180 milyon liralık ileri biyolojik arıtma tesisi yaptıklarını söyledi. Kurdukları 2,7 megavatlık güneş enerji santraliyle tesisin elektriğini kendisinin karşıladığını belirten Özdemir, "Göreve geldiğimizden itibaren 74 yeni araç aldık. Şehit Ömer Halisdemir Meydanı düzenlemesinde sona geldik. 3 yılda 3 üst geçidi şehrimize kazandırdık. Yeni sanayi sitemize 400 dükkan kazandırdık. Bu güne kadar 115 milyon lira borç ödedik. Gelirimizi yüzde 114 artırdık" ifadelerini kullandı. Daha sonra basın mensuplarıyla Niğde Kalesi'ne giden Özdemir, çalışmalar ve Danıştay 6. Dairenin aldığı karar hakkında bilgi verdi. Özdemir, son günlerde 'kale projesi durdu mu, Danıştay iptal mi etti?' şeklinde konuşmalar yapıldığını hatırlatarak, "Kale projemiz hala devam ediyor, projemizde herhangi bir durma söz konusu değil. Son günlerde konuşulan Danıştay'ın aldığı karar ise sadece 11 parselin kamulaştırılmasıyla alakalı, onun dışında projemiz hız kesmeden devam ediyor" dedi. Bugüne kadar yıkılan, yıkılacak olan veya yıkımı devam eden binaların tamamının tapusunun belediyeye ait olduğunu, hiçbir vatandaşın gayrimenkulün rızası olmadan yıkılmadığına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:
Danıştay bu kararı alırken 'projenin ve kamu yararının olmadığını' söylemiş. Cumhurbaşkanlığı hukuk ofisindeki avukatlarımız, 'tarihi alanda kentsel dönüşümden dolayı acele kamulaştırma kararı alınmıyor, Tarihi Varlıkları Koruma ve Yenileme Projesi gerçekleştiriliyor. Bu kamu yararına olan bir proje olduğu için kamu yararı kararına gerek yok diyor.' Aslında eminim ilerleyen süreçte de bu 11 parselle alakalı bu karardan dönülecektir ama diğer taraflarda hiçbir sıkıntımız yok. Bu projeyi kimse engelleyemeyecek. Niğde Kalesi kentin kalbi. Turizm anlamında ve Niğde tarihini gelecek nesillere aktarma konusunda projemiz, Niğde'nin kaderi ve Niğde'nin kaderini değiştirecek bir proje. O yüzden çok önemli. Bunu kimse engelleyemeyecek, bütün gücümüzle gerçekleştireceğiz bu projeyi. Tabii ki kimsenin de gönlünü kırmadan. Anlaşması, uzlaşması olmayan hiçbir vatandaşımızın evine dokunmadık. Korunmasına gerek duyulmayan ömrünü tamamlamış evlerin yıkımı gerçekleşti ve alandaki hak sahiplerinin yüzde 80'iyle zaten uzlaştık."
Özdemir, yıkım işinin başında Müze Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyeden sorumlu arkadaşlar ile arkeologların bulunduğunu vurgulayarak, kontrolsüz bir şekilde, kimsenin kafasına göre yıkım yapmadığının da altını çizdi.

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