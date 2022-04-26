Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı

Niğde Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için şehrin en işlek caddesini trafiğe kapattı.



Dr. Sami Yağız Caddesinin kapatılmasının ardından, vatandaşlar caddede yürüyüş yapıyor. Niğde Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlükleri vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yaşlı, genç, çocukların vakit geçirdiği caddede, Niğde Belediyesi Hacivat Karagöz, dans gösterileri gibi etkinliklerle vatandaşları buluşturuyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "2 yıldır evlere kapanmıştık yasaklar vardı çok özlemiştik. Pandemiden kurtulduk bizde böyle kucaklaşalım istedik. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük mutluluk duydu’’ dedi.

Sokak bayram bir gün öncesine kadar akşamları kapalı kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.