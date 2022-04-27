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Japonya Büyükelçiliğinden Bor’a Meme Kanser tarama aracı hibe edildi

İHA

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin hibe desteğiyle Niğde'nin Bor ilçe belediyesine alınan mobil meme kanseri tarama aracı düzenlenen törenle teslim edildi.

Japonya Büyükelçiliğinden Bor’a Meme Kanser tarama aracı hibe edildi

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin hibe desteğiyle Niğde'nin Bor ilçe belediyesine alınan mobil meme kanseri tarama aracı düzenlenen törenle teslim edildi.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, belediye bahçesinde düzenlen törende, dünya genelinde giderek artan sağlık problemi kanserin toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde ise maddi manevi kayıp ve zorluklara neden olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olmasının erken teşhise verilen önemin de giderek artmasını sağladığını belirten Baran, kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda iyileşme sağlanabildiğini, daha az yan etkisi olan tedavi yöntemleri uygulanarak hastalığın kontrol altına alınabildiğini söyledi.

Baran konuşmasında, şunları söyledi:
"Kadın nüfusa yönelik kanser taraması ile erken teşhis yapılarak ileride doğabilecek kanser vakalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 'Erken teşhis hayat kurtarır' prensibiyle 4069 yaş aralığındaki kadınlara meme kanseri taraması yaparak erken teşhis, tanı tedavilerini gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede kadınlarımızın yaşam süreleri arttırılırken yaşam kaliteleri de olumlu yönde etkilenecektir. 89 bin dolara mal olan projenin tamamı Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından belediyemize hibe edilmiştir. Destekleriyle bizi yalnız bırakmayan Japon Büyükelçiliğine şükranlarımı sunuyorum”

Japonya Ortaelçisi Aoyama Takero da Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2000 yılından beri Türkiye'de temel sağlık, kadın istihdamı, eğitim gibi alanlarda 83 projeye toplam 6 milyon 220 bin dolarlık hibe desteği sağladığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bor Belediyesinden hükümetimize, Türkiye Devleti tarafından teşvik edilen düzenli meme kanseri taramalarının gerçekleştirilebileceği imkanları sağlamayı hedefleyen bir proje için başvuru yapılmıştır. Biz de bu başvuruyu kabul ederek meme kanseri tarama aracının temini konusunda destek sağladık. Önümüzdeki süreçte temin edilen aracın kullanılmasıyla bugüne kadar sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda zorluk yaşayan vatandaşların durumlarının iyileşeceğine ve bölgenizin sağlık ortamının önemli ölçüde gelişeceğine olan inancım tamdır. Bu projeyle önümüzdeki süreçte JaponyaTürkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da derinleşmesini temenni ederim”

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek araç hizmete başlatıldı. Törene, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve davetliler katıldı.

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