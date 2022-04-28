Barajda bulunan cesedin kimliği belli oldu

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Niğde'de öldürülüp Akkaya barajı kenarına bırakılan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Niğde'de öldürülüp Akkaya barajı kenarına bırakılan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cinayete kurban gittiği belirlenen şahsın 47 yaşındaki İbrahim Çinioğlu olduğu öğrenildi. Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro ekipleri cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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