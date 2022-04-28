Baraj kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu (2)

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Niğde'de, Akkaya Barajı kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu. Cesedin, 47 yaşındaki İbrahim Çinioğlu'na ait olduğu belirlendi. Polis, cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-04-28 22:22:03



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