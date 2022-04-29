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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de kadavraların ömrünü uzatan teknik geliştirildi

İHA

Niğde’de kadavraların ömrünü uzatan teknik geliştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Selim Çınaroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Hacı Keleş; tıp fakültesi öğrencilerinin de eğitiminde kullanılan kadavraların çok daha az maliyetle ve daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlayan teknik geliştirdi.
Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Selim Çınaroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Hacı Keleş, monomerin bir takım kimyasallarla kadavranın emebileceği kadar inceltilerek tüm dokulara uygulandığı teknikle ilgili detaylı bilgiler vererek, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılan kadavraların saklama maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi. Öğretim üyeleri; bu nedenle böyle bir çalışmaya gereksinim duyduklarını dile getirerek, geliştirdikleri kimyasallar ve uygulama yöntemi için patent müracaatında bulunduklarını da sözlerine ekledi. Geliştirilen teknikle, kadavra saklamada kullanılan maliyetli cihazlarla birlikte bu cihazların içine konulan zararlı kimyasallardan da anatomi alanında çalışanları uzaklaştırmayı hedeflediklerini aktaran ikili bu çalışmayla; dokunun yağı ve suyu alınarak yerine çok daha hafif bir polimer zorla verildiği için kadavranın ağırlığını ve şeklini bozmadan önemli bir derecede düşürebildiklerini de belirtti. Öğretim üyeleri tarafından geliştirilen bu tekniğin, yurt dışındaki benzer örnekler ile rekabet edebilecek düzeye gelmesi de bekleniyor. Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Selim Çınaroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Hacı Keleş açıklamalarının devamında ise gelecek çalışmaları hakkında da detaylı bilgileri paylaştı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun ve öğretim üyelerine başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise iki değerli öğretim üyesi tarafından geliştirilen bu tekniğin çok önemli sonuçlar verdiğine işaret ederek, gelecek çalışmalarında da kendilerine gerekli desteği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yönetimi olarak sunmaya gayret edeceklerini söyledi.

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