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Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü; şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu

DHA

Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü; şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu


Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de İbrahim Çinioğlu'nu (47) tabancayla öldürüp, dere kenarına attığı belirlenen Harun Işık (32) gözaltına alındı. Evinde kanlı giysiler de bulunan Işık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dolusavak mevkisinde dün hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin tabanca ile vurularak öldürüldüğünü ve dere kenarına atıldığını belirledi. Cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, İbrahim Çinioğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Cinayet ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Harun Işık olduğunu tespit etti. Evine baskın yapılan Işık, gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada kanlı giysiler dikkat çekti. Gözaltına alınan Işık, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2022-04-29 12:58:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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