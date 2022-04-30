Niğde’de sağanak yağış

Niğde’de dolu ile başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü.
Akşam üzeri dolu yağışıyla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Adana Caddesi'ndeki demir yolu alt geçidinde bir araç suda mahsur kaldı. Kimi evleri ise su bastı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.