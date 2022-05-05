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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de mera alanları yeşerecek

İHA

Niğde’de mera alanları yeşerecek

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayvancılığın en önemli unsurlarından birisi olan mera alanlarının verimliliğini arttırmak için çalışma başlatıldı.
Kentte bulunan toplam 240 bin hektara yakın mera alanı bulunuyor. Zayıf yapısı nedeniyle ıslah edilerek desteklenmesi gereken alanlar proje çerçevesinde yeşillendiriliyor. Mera alanlarının verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde Kemerhisar kasabasında ekim ve sulama çalışmaları başladı. Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında toplam maliyeti 150 bin lira olan ıslah çalışması 300 dekarlık sahada sürüyor. Islah amaçlı geri dönüşüm projesi çerçevesinde Kemerhisar’da 3 bin kilo DAP gübresi, 870 kilo çim, kamışsı yumak, koyun yumağı, aküçgül, korunga, çayır üçgülü ve domuz ayrığından oluşan 7’li karışım ekimi ve sulama işlemi gerçekleştirildi. Hayvancılığın geliştirilmesi çerçevesinde yapılan proje ile ilgili bilgi veren Tarım Ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Niğde’de mera alanlarının zayıf yapısı nedeniyle ıslah edilerek desteklemek gerektiğini belirtti. Baş açıklamasında, "Tarım alanı kadar da mera alanımız var. 240 bin hektara yaklaşan. İnşallah bu yıl tahsislerini sağladıktan sonra inşallah Niğde'nin merayla ilgili çalışmaları tamamlanmış olacak. Ondan sonra da ıslah çalışmalarımız başlayacak. Bu yıl dört farklı noktada ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Mera varlığımız hayvancılığımızın olmazsa olmazı. İlimizin meraları zayıf yapılı meralar ıslah da bunların en önemli destekleyici unsuru. Bu yıl Kemerhisar kasabamızda 300 dekarlık bir sahada ve 150 bin liraya yaklaşan bir bütçeyle, hem tohum dağıtımı yapıyor, hem sulama hem de gübreleme ile mera ıslah çalışmamızı yapıyoruz. 2022 yılında dört noktada başladık. Çok başarılı çalışmalarımız var. İçmeli köyümüzde geçen yıl başlamıştık, bu yıl yemyeşil sahalarımız görülüyor. Küçükbaş hayvancılık önemli hayvancılık faaliyetlerinden bir tanesi. Meralarımız da en önemli destekleyici unsurundan birisi. Bor Merkezde daha büyük bir alanda ve daha büyük bütçeli olarak mera alanı planlıyoruz. Konaklı, İçmeli ve Kemerhisar mera alanı ile birlikte devam ediyoruz. Bakanlık bütçeli olarak sunduğumuz projeler var. Mera geri dönüşleri ve farklı uygulamalardan geri dönen bütçelerimiz var. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. İhtiyaç hissedildiği zamanlarda gübreleme takviyesi yapılır. Ama en önemli unsur sulama, burası da sulamaya müsait bir alan. Seneye geldiğimizde yemyeşil bir alan buluruz inşallah" ifadelerine yer verdi.
Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya ise ıslah projesinin hayvancıların girdi maliyetlerine katkı sağlayacağını belirtti. Oya, "Kasabamızda mera alanlarının epeyce geniş olmasına rağmen, uzun zamandır yağış olmaması nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlatılmasında büyük sıkıntılar var. Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlarımız ne yazık ki hayvanlarına dahi silajlık mısır ve yem bitkilerini sağlamakta çok güçlük çekecekler. İnşallah Tarım ve Orman İl Müdürümüzün desteği ile hayvancılarımız meralarda otlatarak tarım girdilerini bir miktar da buralardan karşılarlarsa da onların ekonomisine katkı olacağını düşünüyorum. Bu çalışmayla birlikte yeşillendirirsek hayvancılığı geliştirebiliriz" dedi.

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