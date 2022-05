Niğde’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

Niğde’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, NiğdeAnkara otoyolunda meydana gelen kazada O.Ş yönetimindeki 34 ED 9970 plakalı otomobil seyir halindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü O.Ş. ile birlikte H.Ş., Z.Ş. ve M.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kamyonet devrildi: 2 yaralı

Öte yandan, merkeze bağlı Yeşilburç köyü yolunda meydana gelen kazada ise O.K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü O.K. ile birlikte M.D. ve M.T. yaralandı. yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

