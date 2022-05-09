14 yaşındaki çocuğun organları 12 kişiye umut oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 yaşındaki çocuğun organları 12 kişiye umut oldu

İHA

14 yaşındaki çocuğun organları 12 kişiye umut oldu

Niğde’de beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Ebubekir Çetinkaya’nın organları 12 kişiye umut oldu.
8. sınıf öğrencisi Ebubekir Çetinkaya'nın beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Tıp Fakültesi’nde beyin ölümü gerçekleşti. Çetinkaya ailesi çocuklarının organlarını bağışlama karar aldı. Bağışlanan organlar ise Niğde, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Adana’da organ bekleyen hastalara gönderildi. Oğlunun organlarının 12 kişiye can olduğunu anlatan acılı anne Akkız Çetinkaya, "Uzağı göremiyordu, göz damarlarının üstünde kitle varmış. Ameliyat olurken şah damarının ince bir damarı kitlenin arasında kalmış, vakumla çekerken o kılcal damar kopuyor. Başımıza böyle bir olay geliyor. Organlar hiç aklımızda yoktu, halasının oğlu kalp nakli bekliyordu. Oradaki hocalar arayıp çağırdılar, organları bağışlar mısınız dediler. Önce halasının oğlu var, kalbi uyarsa inşallah ona olsun dedik. Ona uymadı ama 12 çocuğa kimlere gittiyse can oldu. Benim oğlumun ömrü bu kadarmış. Allah onlara uzun ömür versin. Organlar hepsine uyar inşallah, hepsine şifa olur. Allah'ım beni ağlattı, onları sevindirsin inşallah” diye konuştu.
Ablasının oğlunun da organ nakli beklediğini belirten baba Yücel Çetinkaya da, "Ablamın oğlu kalp nakli bekliyordu, onun cesareti ile biz organlarını bağışladık ama ablamın oğlu kalp nakli beklerken inşallah ona öncelik verdik, olmadı. Bir tane canımız gitti, 12 tane can aldık” dedi.
Dayı Serkan Çetinkaya, "Rabbim ablamla eniştemi bir imtihandan geçirdi. Onlardan bir tane evlat aldı ama örnek ve duyarlı bir davranışla 12 tane evladın hastalığına şifa oldu. İnşallah rabbim onlara 12 tane manevi evlat nasip eyledi. Organ bağışı Türkiye'de çok düşük seviyelerde, organ naklinde iyi konumdayız. Biz de bilmiyorduk, rahmetlinin kuzeni kalp nakli beklediği için şartlı bağış olarak kalp nakli yapmak istedik ama kan grubu uymadı. Rabbim 12 tane farklı evlada nasip eyledi. İnşallah sağlıklarına kavuşurlar, hayırlı bir ömür yaşarlar. İlerde de manevi annem babam, manevi dayım, kardeşlerim var derler, gelirler bir anne babanın elini öperlerse tek dileğimiz bu” şeklinde konuştu.

"3.5 yıldır kalp nakli bekliyorum"
3.5 yıldır kalp nakli bekleyen Ebubekir'in kuzeni Osman Arı da, "3.5 yıldır kalp nakli bekliyorum. Yengeme ve dayıma başsağlığı diliyorum. Beni örnek alarak organ bağışına destekte bulundukları için onlara binlerce şükür, binlerce teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir evlat aldı ama 12 kişiye de can oldu Ebubekir'imiz. Organ nakli çok önemli bir konu. Biz bunu burada yaşayarak, görerek biliyoruz. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Şartlı bağış olduğu için kan grubumuz tutmadı, kan grubu tutmadığından dolayı organ bana olmadı. Olmadığından dolayı başka birine nasip oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Belediyesi'nden anneler için konser
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi'nden anneler için konser
Niğde’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Niğde’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
‘Yayalar için 5 adım mottosu’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Yayalar için 5 adım mottosu’ etkinliği düzenlendi
Hızını alamadı kavşağa girdi, kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Hızını alamadı kavşağa girdi, kaza anı kameraya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.