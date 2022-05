14 yaşındaki çocuğun organları 12 kişiye umut oldu

Niğde’de beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Ebubekir Çetinkaya’nın organları 12 kişiye umut oldu.

8. sınıf öğrencisi Ebubekir Çetinkaya'nın beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Tıp Fakültesi’nde beyin ölümü gerçekleşti. Çetinkaya ailesi çocuklarının organlarını bağışlama karar aldı. Bağışlanan organlar ise Niğde, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Adana’da organ bekleyen hastalara gönderildi. Oğlunun organlarının 12 kişiye can olduğunu anlatan acılı anne Akkız Çetinkaya, "Uzağı göremiyordu, göz damarlarının üstünde kitle varmış. Ameliyat olurken şah damarının ince bir damarı kitlenin arasında kalmış, vakumla çekerken o kılcal damar kopuyor. Başımıza böyle bir olay geliyor. Organlar hiç aklımızda yoktu, halasının oğlu kalp nakli bekliyordu. Oradaki hocalar arayıp çağırdılar, organları bağışlar mısınız dediler. Önce halasının oğlu var, kalbi uyarsa inşallah ona olsun dedik. Ona uymadı ama 12 çocuğa kimlere gittiyse can oldu. Benim oğlumun ömrü bu kadarmış. Allah onlara uzun ömür versin. Organlar hepsine uyar inşallah, hepsine şifa olur. Allah'ım beni ağlattı, onları sevindirsin inşallah” diye konuştu.

Ablasının oğlunun da organ nakli beklediğini belirten baba Yücel Çetinkaya da, "Ablamın oğlu kalp nakli bekliyordu, onun cesareti ile biz organlarını bağışladık ama ablamın oğlu kalp nakli beklerken inşallah ona öncelik verdik, olmadı. Bir tane canımız gitti, 12 tane can aldık” dedi.

Dayı Serkan Çetinkaya, "Rabbim ablamla eniştemi bir imtihandan geçirdi. Onlardan bir tane evlat aldı ama örnek ve duyarlı bir davranışla 12 tane evladın hastalığına şifa oldu. İnşallah rabbim onlara 12 tane manevi evlat nasip eyledi. Organ bağışı Türkiye'de çok düşük seviyelerde, organ naklinde iyi konumdayız. Biz de bilmiyorduk, rahmetlinin kuzeni kalp nakli beklediği için şartlı bağış olarak kalp nakli yapmak istedik ama kan grubu uymadı. Rabbim 12 tane farklı evlada nasip eyledi. İnşallah sağlıklarına kavuşurlar, hayırlı bir ömür yaşarlar. İlerde de manevi annem babam, manevi dayım, kardeşlerim var derler, gelirler bir anne babanın elini öperlerse tek dileğimiz bu” şeklinde konuştu.



"3.5 yıldır kalp nakli bekliyorum"

3.5 yıldır kalp nakli bekleyen Ebubekir'in kuzeni Osman Arı da, "3.5 yıldır kalp nakli bekliyorum. Yengeme ve dayıma başsağlığı diliyorum. Beni örnek alarak organ bağışına destekte bulundukları için onlara binlerce şükür, binlerce teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir evlat aldı ama 12 kişiye de can oldu Ebubekir'imiz. Organ nakli çok önemli bir konu. Biz bunu burada yaşayarak, görerek biliyoruz. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Şartlı bağış olduğu için kan grubumuz tutmadı, kan grubu tutmadığından dolayı organ bana olmadı. Olmadığından dolayı başka birine nasip oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.