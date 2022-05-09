14 yaşındaki Ebubekir, 6 hastaya can ve ışık oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 yaşındaki Ebubekir, 6 hastaya can ve ışık oldu

DHA

14 yaşındaki Ebubekir, 6 hastaya can ve ışık oldu


Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ebubekir Çetinkaya (14), organları ve korneaları ile 6 hastaya can ve ışık oldu.  
Niğde'de yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Ebubekir Çetinkaya'ya beyninde tümör teşhisi konuldu. Çetinkaya, durumu kötüleşince Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çetinkaya'nın, önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Aileye, Ebubekir'in organlarını bağışlayıp bağışlamayacakları soruldu. Hastane organ bağışı için ailenin onayını aldı. Hayatını kaybeden Ebubekir'in 2 böbreği, 2 korneası, karaciğeri ve kalbi Kayseri ile organ bekleyen çeşitli illerdeki hastalar için alındı. 
'HALASININ OĞLU KALP BEKLİYORDU'
Oğlunun organlarının 6 kişiye can ve ışık olduğunu anlatan anne Akkız Çetinkaya (40), "Uzağı göremiyordu, göz damarlarının üstünde kitle varmış. Ameliyat olurken bir damarı kitlenin arasında kalmış, vakumla çekerken o kılcal damar kopmuş ve oğlumun beyin ölümü gerçekleşmiş. Başımıza böyle bir olay geldi. Organları bağışlamak hiç aklımızda yoktu. Halasının oğlu kalp nakli bekliyordu. Oradaki hocalar arayıp çağırdılar, 'organları bağışlar mısınız?' dediler. 'Önce halasının oğlu var kalbi uyarsa ona olsun' dedik . Ona uymadı ama kimlere gittiyse can oldu. Benim oğlumun ömrü bu kadarmış. Allah onlara uzun ömür versin. Organlar hepsine inşallah uyar, hepsine şifa olur. Ben ağladım onları sevinsin inşallah" dedi.
'ORGAN BAĞIŞI ÖNEMLİ'
3,5 yıldır kalp nakli bekleyen Ebubekir Çetinkaya'nın halasının oğlu Osman Arı ise, "Yengemle ve dayıma başsağlığı diliyorum. Beni örnek alarak organ bağışına destekte bulundukları için onlara binlerce teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir evlat aldı ama 6 kişiye de can oldu. Organ nakli çok önemli bir konu. Biz bunu burada yaşayarak biliyoruz. Kan grubumuz tutmadı. Organ bana olmadı. Başka birine nasip oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-05-09 17:12:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

14 yaşındaki çocuğun organları 12 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuğun organları 12 kişiye umut oldu
Niğde Belediyesi'nden anneler için konser
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi'nden anneler için konser
Niğde’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Niğde’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
‘Yayalar için 5 adım mottosu’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Yayalar için 5 adım mottosu’ etkinliği düzenlendi
Hızını alamadı kavşağa girdi, kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Hızını alamadı kavşağa girdi, kaza anı kameraya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.