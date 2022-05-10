Trafik kazaları kameralara yansıdı

Niğde’de meydana gelen bazı trafik kazaları, şehir polis kameralarınca görüntülendi.

Kentte meydana gelen bazı yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar, şehir polis kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan bir kazada Merkez Paşakapı Caddesi'nde bir motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Diğer görüntüde ise kavşakta iki otomobilin çarpışması yer alıyor.

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