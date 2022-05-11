Rumlar, atalarının yaşadığı toprakları gezdi

Niğde’de mübadelede döneminde Yunanistan’a göç eden Rumların torunları, dedelerinin yaşadığı yerleri ziyaret etti.

1924 yılındaki mübadelede Yunanistan'a göçen Rumların torunları, akrabalarının yaşadıkları Konaklı Beldesi, Ovacık ve Uluağaç köyünü ziyaret etti. Yunanistan’ın Selanik şehrinden gelen 51 kişilik kafile ilk olarak Ovacık Köyünde bulunan kilise cami ve manastırı gezdi. Kafile daha sonra Uluağaç köyü ve Konaklı Beldesi’ndeki dedelerinin yaşadığı yerleri ziyaret etti. Tur Rehberi Ekrem Hacı Hassan, "Yunanistan’ın Selanik şehrinden gelen 51 kişilik grubuz. Bunların ataları daha önce buralarda yaşamış. Bu vesileyle atalarının yaşamış olduğu bölgeyi de köyleri de ziyaret ediyoruz. İlk olarak Ovacık Köyüne geldik. Sonra Uluağaç köyü ve Konaklı Beldesini gezdik" dedi.

Evinin bahçesinde Rumlardan kalma küçük bir manastır bulunan Ovacık Köyü sakini 70 yaşındaki Hacer Alper de "Yunanistan’dan her yıl geliyorlar. Bizim bahçemizde bulunan yer onların manastırıymış biz yokken. Rumlar gidip de bura kalınca kayınbabamın eline geçmiş. Burayı fazla kullanmazlarmış, ben eşimle bakım yaptım. Eskiden torunları yakınları değil de gerçekten burada yaşayanlar gelirdi” diye konuştu.

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