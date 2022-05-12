Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

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Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tır dorsesinde 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi.



Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla ilçesinde şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arama yapan ekipler, 4 milyon 950 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü.

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