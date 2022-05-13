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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediyesi Kitap Fuarı açtı

İHA

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Niğde Kitap Fuarı gerçekleştirilen törenle açıldı.

Niğde Belediyesi Kitap Fuarı açtı

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Niğde Kitap Fuarı gerçekleştirilen törenle açıldı.
Fuarın açılış törenine Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve daire amirleri katıldı. Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın onur konuğu olduğu fuarın açılışı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra protokolün konuşmasıyla devam etti. Açılış konuşmasında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, tayinin çıkması dolayısıyla helallik istedi. Milletvekili Selim Gültekin ise yaptığı konuşmada okumanın önemine değinerek kitap okumanın önemini vurguladı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir de; “İki yıllık bir aradan sonra kitapseverlerin beklediği fuarımızı yeniden açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz fakat pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldığımız fuarımız bir nevi kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl beşincisini açtığımız fuarımıza, 100 yayınevi ve 50 yazar katılıyor ve tüm kitapseverlerin saat 10.0020.00 arasında ziyaret edebilecekleri. Fuarda test kitapları ve çeşitli kültürel kitaplar uygun fiyatla temin edilebilecek. Aynı zamanda iki bin tane çocuğumuza hediye çeki dağıtıyoruz. Çocuklarımız çeklerini burada kullanabilirler. İnşallah bu yıl içinde 3 tane kütüphane açacağız. Bir tanesini Rum kilisesine bir tanesini meydana bir tanesini de İlhanlı mahallesine yapacağız. Bunlar sadece kütüphane olmayacak aynı zamanda gençlik merkezi olacak. Gençlerimiz burada çaylarını içecek en güzel şekilde vakitlerini geçirecekler. Göreve geldiğimizden bu yana Niğde’mizde kültürel yatırımlara önem veriyor şehrimize değer katan hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları; şehrimizin kültürel gelişimine yatırım yaptığımız önemli bir platform olarak görüyoruz. Açtığımız bu fuar şimdiden hepimiz için hayırlı olsun. Tüm halkımızı fuarımıza katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Açılış kurdelesinin kesilmesi ile 5. Niğde Kitap Fuarı okuyucularına kapılarını açtı.

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