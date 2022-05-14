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Yetim: "Boşanan ama birlikte yaşayan eşlerin maaşları kesiliyor SGK Koordinasyon Toplantısı Niğde’de yapıldı

İHA

Yetim: "Boşanan ama birlikte yaşayan eşlerin maaşları kesiliyor SGK Koordinasyon Toplantısı Niğde’de yapıldı

2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Koordinasyon Toplantısı 8 ilin SGK Müdürlerinin katılımı ile Niğde’de gerçekleştirildi. SGK İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı Ahmet Yetim, Anlaşmalı boşanma adı altında evliliği sonlandırıp maaş alma konusunda ise mevzuatımızda boşanan bireylerin, boşandığı eşleriyle birlikte yaşamaya devam etmesi sonrasında maaşları kesilmekte” dedi.

Bir Otelde gerçekleştirilen toplantıya, İş Verenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik, İstihdah Teşvikleri Daire Başkanı Ahmet Yetim, Adana SGİM Müdürü Bilal Canpolat, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Derin, Mersin SGİM İl Müdür Yardımcısı Servet Doğan, Gaziantep SGİM Müdürü Mehmet Uzun, Kahramanmaraş SGİM İl Müdürü Harun Akbalaban, Hatay SGİM İl Müdürü Hamit Bal, İl Müdür Yardımcısı Hasan Özsoylar, Osmaniye SGİM İl Müdürü Mücahit Çelik, Kilis SGİM İl Müdürü Mehmet Ali Akçabay, Niğde SGK İl Müdürü Nail Van katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı Ahmet Yetim, "Bildiğiniz gibi 2006 yılında çıkan 5502 sayılı kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu kuruldu. O günden bugüne sosyal güvenlik anlamında çok ciddi gelişmeler kat ettik. Merkez birimlerimiz ve taşra birimlerimiz arasında ki koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak adına bu koordinasyon toplantılarını 20062008 yılından beri düzenli olarak yapmaktayız. Bu çerçevede bu toplantıya şuanda Niğde İl Müdürlüğümüz ev sahipliği yapıyor. Toplantımızın amacı gerek mevzuatsal olsun gerek sistemsel işleyiş bakımından olsun taşraların yaşamış oldukları sorunları merkeze iletmektir. Merkezinde bu sorunlara en hızlı şekilde çözümler üretip, vatandaşa daha kaliteli bir sosyal güvenlik hizmeti verebilmektir. Bu çerçevede bu toplantıları yapıyoruz. Arkadaşlarımızla yapacağımız toplantıda alacağımız bilgileri, önerileri ve sorunları Ankara'da merkez birimlerinde değerlendirip çözüm olarak taşralara iletmeyi düşünüyoruz. Bu doğrultuda bu toplantının verimli geçeceğini umuyorum. Sosyal güvenlik kurumunun kurulduğu 5502 sayılı kanunun 16 Mayıs tarihli olduğu için mayıs ayının 16'sını içine alan haftayı biz “Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutluyoruz. Bu vesileyle hem vatandaşlarımızın hem de kurumumuzun Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyorum. Bizim genelde karşılaştığımız sorunlar vatandaşlarımızın emeklilik konusunda daha hızlı maaşa bağlama noktasında yaşıyoruz. Onunda zaten kurumumuzda performans göstergesi olarak yeri var. İl Genel Müdürlüklerimiz gerektiği gibi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bizde bu gibi işlemlerin hızlı olabilmesi için merkez olarak İl Genel Müdürlüklerimizin değerli görüş ve önerilerini dikkate alarak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde hizmet sağlamak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Boşanan ama birlikte yaşayan eşlerin maaşlarının kesildiğini dile getiren Yetim, "Anlaşmalı boşanma adı altında evliliği sonlandırıp maaş alma konusunda ise mevzuatımızda boşanan bireylerin, boşandığı eşleriyle birlikte yaşamaya devam etmesi sonrasında maaşları kesilmektedir. Biz buna Muvazaalı boşanma diyoruz” diye konuştu.

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