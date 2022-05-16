Üniversitede 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitede 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi

İHA

Üniversitede 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Sıfır Atık Kulübü tarafından 'Gönüllü Gençlerle Temiz Gelecek' projesi çerçevesinde Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi.
Üniversite Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde açılışı yapılan ve alanında uzman konuşmacıların yer aldığı çalıştaya, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Üniversite Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli ile öğrenci katıldı. Resim sergisinin de yer aldığı çalıştayın açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; sıfır atık projesinin, atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması; gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yola çıkılan bir çevre hareketi olduğuna vurgu yaptı. Üniversitede yürütülen sıfır atık çalışmalarına da değinen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Atık Yönetim Koordinatörlüğünün, 4 yıl boyunca toplam 37 ton kağıt toplayarak 628 ağacın kesilmesini engellerken, 8 ton plastik atık toplayarak 20 bin 707 Litre ham petrol tasarrufuna, 4 ton cam atık ve 7 ton metal toplayarak, toplamda 16 ton ham madde tasarrufuna katkıda bulunduğunu aktardı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin, Türkiye’de sıfır atık uygulaması olan Üniversiteler arasında öncü bir Üniversite olarak yer aldığını da söyleyen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu konuşmasını çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ederek ve başarılı bir çalıştay temennisiyle sonlandırdı.
Açılış programı, katkıda bulunan katılımcılara plaket verilmesinin ve çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemoterapi tedavi ünitesi hizmete başladı
YEREL HABERLER Kemoterapi tedavi ünitesi hizmete başladı
Niğde’nin son Saraççısı, baba mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Niğde’nin son Saraççısı, baba mesleğini sürdürüyor
Yetim: "Boşanan ama birlikte yaşayan eşlerin maaşları kesiliyor SGK Koordinasyon Toplantısı Niğde’de yapıldı
YEREL HABERLER Yetim: "Boşanan ama birlikte yaşayan eşlerin maaşları ...
İş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.