Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Niğde’de narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 216 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 84,62 gram metamfetamin,36,77 gram eroin, 18,53 gram sentetik kannabinoid bonzai, 5 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet LSD, 1 hassas terazi ve 12 adet fişek ele geçirildi.
17 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.