Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de kamyonet ve traktör taşıyan TIR, üst geçide sıkıştı. Kazada, kamyonetin kasasıyla traktörde hasar oluştu.
KayseriNiğde kara yolu polis okulu köprülü kavşağında Numan Y. yönetimindeki 42 DIA 35 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü kamyonetin kasası, üst geçide sıkıştı. Numan Y., aracı durdururken, dorsedeki kamyonet ile traktörde hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmayla TIR kurtarıldı. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-05-17 17:10:21
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