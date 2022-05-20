20 milyon 160 bin adet kaçak makoron sigara ele geçirildi

Niğde’de şüphe üzerine durdurulan 2 tırda 20 milyon 160 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla ilçesinde şüphe üzerine 2 tırı durdurdu. Ekipler 2 araçta yaptığı yapılan aramalarda 11 milyon 360 bin adedi doldurulmuş ve 8 milyon 800 bin adedi boş olmak üzere toplam 20 milyon 160 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 2 tır sürücüsü gözaltına alındı.

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