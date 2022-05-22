Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

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NİĞDE, (DHA) Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.(DHA)(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Niğde

2022-05-22 07:18:23



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