Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı

Niğde'de Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 41 C 0641 plakalı otobüs, AdanaNiğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.