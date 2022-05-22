Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (6)

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BAKAN SOYLU'DAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında şarampole yuvarlanan otobüste yaralandıktan sonra ambulanslarla götürüldükleri Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan öğrencileri ziyaret etti. Bakan Soylu'nun ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Jülide Sarıeroğlu ve Vali Mustafa Koç da eşlik etti. Yaralıların durumları hakkında bilgi alan Bakan Soylu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2022-05-22 12:05:43



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