Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (7)



BAKAN SOYLU: ŞOFÖR UYUMUŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında şarampole yuvarlanan otobüste yaralandıktan sonra ambulanslarla götürüldükleri Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan öğrencileri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Sabah 04.15´te Adana´dan Konya'ya giderken 44 evladımızı taşıyan otobüs şarampole yuvarlanmak suretiyle takla atmış ve hepimizi hüzne boğan bir trafik kazasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. 44 evladımızın öncelikle hem Niğde Bor hem Niğde Devlet Hastanesi, ardından da bir bölümünün de Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevkleri gerçekleşti. Kaza yerinde 2 kardeşimizi kaybettik. Hastaneye sevkinde de yine bir kardeşimizi sevkinin hemen akabinde haybettik. Şu anda 12´si Konyada'ki Ereğli´den merkez Şehir Hastanesi'ne getirildi ve onlar oradan taburcu edildiler. 5 kardeşimiz yoğun bakımda. Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında. Diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Yoğun bakımda da tüm imkanlarla doktorlarımız takip ediyorlar. Tüm imkanlarını ortaya koymaya çalışıyorlar" dedi.

Kazanın detaylarıyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Kazanın, şoförün uyumasından kaynaklandığı, kendisinin verdiği beyandan ortaya çıkıyor. Elbette ki acımız büyük. Sabah kaza olur olmaz Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Bu saatten itibaren de birçok kez kendilerine bilgi arz ettik. Cumhurbaşanımızın da bu konudaki üzüntüleri dile getirdi. Bu genç kardeşlerimizin, dava arkadaşlarımızın her birinden gelecek adına, ailelerin, bizlerin büyük ümit beslediği bu arkadaşlarımızın herbirini Allah cennetiyle, cemaliyle buluştursun temennimiz var. Ailelerine, AK Parti ailemize Allah sabır versin ve tekrar baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hem milletimizin başı sağ olsun hem AK Parti Gençlik Kollarımız'ın başı sağ olsun hem de ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Allah böyle bir acıyla kimseyi sınamasın."

KONYA VALİSİ DE YARALI ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan da devrilen otobüste yaralanan Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerini Ereğli'de tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Vali Özkan öğrencileri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Öğrencilerin durumları hakkında bilgi alan Bakan Soylu'nun, geçmiş olsun dileklerini ileterek öğrencilere kazanın nasıl olduğunu sorduğu öğrenildi. Vali Özkan, otobüs kazasında yaralanan öğrencilerin bir kısmının Konya´da tedavi altına alındığını söyledi. (DHA)KONYA, NİĞDE (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2022-05-22 13:04:42



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