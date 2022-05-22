Niğde'deki kazada hayatını kaybeden 3 öğrencinin isimleri belli oldu

Niğde’deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 öğrencinin kimlikleri belli oldu.
Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Feci kazada Selçuk Üniversitesi öğrencileri Sude Akkuş, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca hayata gözlerini yumdu.
Sude Akkuş'un sosyoloji, Ömer Faruk Küçük'ün mekatronik, İlayda Karakoca'nın ise sanat tarihi bölümünde öğrenim gördüğü öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.