Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (8)

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ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Adana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında yolculuk yaptıkları otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri belli oldu.

Yaşamını yitiren gençlerden Kocaeli nüfusuna kayıtlı Sude Akkuş ve Konya nüfusuna kayıtlı İlayda Karakoca'nın Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduğu, Sakarya nüfusuna kayıtlı Ömer Faruk Küçük'ün ise Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2022-05-22 13:33:33



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