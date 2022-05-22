Bakan Yanık, Niğde’de yaralı öğrencileri ziyaret etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan üniversite öğrencilerini hastanede ziyaret etti.



Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün sabah saatlerinde Niğde'de devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Kazada yaralanan öğrenciler tedavi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kazada yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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