Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (11)

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BAKAN YANIK, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 öğrencinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan gençleri ziyaret etti. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne gelen Bakan Yanık, yaralılarla görüşüp, durumları hakkında bilgiler aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2022-05-22 22:32:07



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