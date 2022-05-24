Jandarmadan tarihi eser operasyonu

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Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 bilezik, 1 mühür, 68 adet sikke, 7 tarihi obje, 4 yüzük, 2 hayvan figürlü heykel ve piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor İlçesine bağlı Bereke köyünde bir kişinin evinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada; 1 bilezik, 1 mühür, 68 adet sikke, 7 tarihi obje, 4 yüzük, 2 hayvan figürlü heykel ve piyade tüfeği fişeği ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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