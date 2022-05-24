Niğde’de Bahar Şenlikleri başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından organize edilen NOHUFEST 2022 Bahar Şenlikleri, büyük bir coşkuyla başladı.

Halaylar, sportif faaliyetler, DJ performansları ve daha pek çok etkinliğe sahne olan bahar şenliklerinin ilk gününde Arzu Akdaş konseri ve DJ Onur Evirgen'in etkileyici sahne performansı ile geride kaldı. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlikler sonunda Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından Arzu Akdaş'a üniversite anı tabağı takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu program sonunda yaptığı açıklamada; etkinliklerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek öğrenci ile Niğdelilerin bu festivale katılmasını istediklerini aktardı.

Bahar Şenlikleri, 27 Mayıs Cuma günü de dahil olmak üzere aralıksız olarak devam edecek.

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