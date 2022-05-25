Niğde’de Meslek Tanıtım ve Kariyer buluşmaları yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezinin organizasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle, “Meslek Tanıtım, Kariyer ve Üniversite Tanıtım Buluşmaları” adlı etkinlik gerçekleştirildi.



Milli Eğitim 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu konuşmasına, öğrencilere yönelik olarak “Her biriniz bir hayali taşıyor ve bu hayallere ulaşmak adına çaba sarf ediyorsunuz. Sizlerin bu emeğini anlamlı hale getirecek kurumların başında Üniversite gelmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak bizler, sizin emeklerinizin karşılığı alabilmeniz adına genç ve dinamik akademik kadromuz ile aralıksız olarak bilimsel çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Öğrencilerin, bu yıl ya da önümüzdeki yıl üniversite tercihleri yapacaklarını ve hayatlarının bundan sonraki kısmı için çok önemli bir karar vereceklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, “Üniversitemiz, gerek mezun öğrencilerimizin istihdamına katkı sağlamak gerekse eğitimine devam etmekte olan öğrencilerimizin kariyer planlamaları konusunda çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Bugün burada tanıtımı yapılacak olan birimlerimizin hem tanıtımını yapmak hem de kendiniz için en uygun kararı verebilmeniz için, kariyer planlaması konusunda uzman personelimiz sizlere destek olacaktır” diye konuştu.

Program, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve protokol üyelerinin açılan stantları gezmesinin ardından sona erdi.

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