Niğde’de ‘Ekolojik Bilinç’ temalı yarışma yapıldı

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Niğde genelindeki okulları kapsayan "Ekolojik Bilinç" Temalı yarışma finali, Niğde Hüdavent Hatun Salonunda gerçekleşti.



"Ekolojik Bilinç" Temalı Geleneksel 3. Niğde Eğitimde İyi Örnekler Yarışması Finaline 20 okuldan 75 öğrenci projeleriyle katıldı. Orman yangınlarından, atıkların ayrıştırılması gibi bir çok projeye imza atan öğrenciler jüri değerlendirmesi sonucu sıralamaya girecek. Ekolojik bilinç noktasında alternatif yaklaşımların sergilendiği finalde doğa ve çevreye duyarlılığın artması amaçlanıyor. Açılışa Niğde Valisi Mustafa Koç, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Niğde Valisi Mustafa Koç hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Böyle güzel bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu oldum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da, "Pandemi sürecince ara verdiğimiz projemize bu yıl yeniden start vermiş olduk. İklim değişikliği ve ekolojik konularda farkındalık oluşturmak amacıyla 20 okul 75 öğrenci ile çalışma yaptık. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

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