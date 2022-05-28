Yatalak hastalara özel akıllı yatak geliştirildi Dünyada bulamayınca kendisi yaptı Bu yatak hem hastaya hem de bakımını üstlenen kişiye kolaylık sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yatalak hastalara özel akıllı yatak geliştirildi Dünyada bulamayınca kendisi yaptı Bu yatak hem hastaya hem de bakımını üstlenen kişiye kolaylık sağlayacak

İHA

Yatalak hastalara özel akıllı yatak geliştirildi Dünyada bulamayınca kendisi yaptı Bu yatak hem hastaya hem de bakımını üstlenen kişiye kolaylık sağlayacak

Niğde Teknopark’da faaliyet gösteren bir firma, yatalak hastaların tuvalet ihtiyaçlarını kimseye bağımlı olmadan giderebilecekleri sistem geliştirdi.
Eşinin babasının yatağa bağımlı olmasından dolayı bakımını üstlendiği yıllarda, yatalak hastaların tuvalet ihtiyacını kimseye bağımlı olmadan gidermesi için bir ürün araştıran ve dünya genelinde yaptığı araştırmalardan sonuç alamayan Savaş Arslan ürünü kendisi geliştirmeye karar verdi. Otomatik tuvaletli akıllı hasta yatağına dünya genelinde hem yatağa bağımlı hastaların hem de bakımını üstlenen kişilerin büyük ihtiyaç duyduğunu belirten Arslan, KOSGEB desteğiyle geliştirdiği yatağın ptototipini yaptı. Geliştirilen akıllı yatak hem hastaya hem de bakımı üstlenen kişiye büyük kolaylık sağlayacak. İhtiyacını kimseye bağımlı olmadan giderebilecek olan hasta, geliştirilen sensörler sayesinde otomatik olarak temizlenebilecek. Yatak yaralarının da önüne geçmesi öngörülen sistem sayesinde hastanın yaşam konforu artacak. Geliştirdiği akıllı yatakla ilgili bilgi veren Savaş Arslan; "Ben eşimin babasının bakımı bizzat kendim yaptım ve bu süreçte araştırdım var mı diye ama maalesef hiçbir yerde erişemedim böyle bir ürüne. Bundan dolayı da dünya genelinde milyonlarca insanın böyle bir ürüne ihtiyacı olduğunu gördüm. İhtiyacı olan ancak anlar bunu. Bu tarz hastalar ciddi psikolojik travmalar yaşıyor sonuçta onların tuvalet ihtiyacını gidermesi ciddi bir sıkıntı ve birilerine muhtaç olarak yaşamak zorundalar. Buradaki sıkıntıları gördük ve buna farklı bir ürün tasarlama ihtiyacı duyduk. Proje aşamasından sonra KOSGEB’in desteğine başvurduk ve ARGE çalışmamıza yaklaşık 1 yıl önce başladık. Şuanda bu ürüne ihtiyacı olan, yatalak hastaların tuvalet ihtiyacını hiç kimseye ihtiyaç duymadan, bakım verenin psikolojik travma yaşamadan rahatlıkla kendisinin yapacağı sistemin de otomatik olarak, yıkama, kurulama ve dezenfekte işlemini yapacağı bir ürün geliştirdik. Hastaya giydirilebilir sistemimiz var kendi tasarladığımız. Bu parça hastanın kendi vücut yapısına göre bedenine göre şekillenen bir parça bu yapıldıktan sonra tuvaletini yapmaya başladığı zaman sistem otomatik olarak devreye giriyor. Tabii bunda bizim kendi kodlarımız, yazılımlarımız var. İlk aşama hastanın giydirilebilir parçanın üzerinde bulunan hava yastıkları var bel ve bacak bölgesini saran hava yastıkları bunların amacı hasta tuvaletini yaparken sızıntı yada kokunun dışarı çıkmaması. Algılayıcı sensörlerimiz var, bunlar devreye giriyor ve hastanın tuvaletini bitirdiğini algılayan. Yine sensörlerimiz var işlem bittikten yıkama çubuğu ilk etapta hastaya temizlik ilacı veriyor sonra ılık su ile yıkıyor ve ardından kurutuluyor" dedi.
Boşaltım sisteminin de direk rögara bağlanabileceğini aktaran Arslan, bu sistemin kurulamayacağı yerlerde de boşaltımın yatağın altından bulunan tanklar sayesinde yapılabileceğini, her iki durumda da hastaya ve bakıcıya bir yük getirmeyeceğini belirtti. Arslan; "Bu tarz hastaların en büyük problemleri yatak yaraları. Bunların oluşmasındaki en büyük etken, hastanın bez içerisindeki belirli süre pislik içerisinde kalmasından kaynaklanıyor. Bu hastalara ne kadar iyi bakarsanız bakın, hastanın vücuduna temas ediyor ve hastada pişiklere ve yaralara neden oluyor. Bunlar belli bir süre devam ettiği için hastada zamanla ciddi yaralara neden oluyor. Bizim ürünümüzdeki en büyük avantajımız hiç bir şekilde yatak yarası oluşmayacak" ifadelerini kullandı.
Kısa zaman sonra seri üretime geçmeyi planlayan Arslan, akıllı yatağı geliştirmeye devam ettiklerini, kısa süre içerisinde de hastaların yine kimseye ihtiyaç duymadan banyo yapabilecekleri sistemi geliştireceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde yemekleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Niğde yemekleri tanıtıldı
Niğde'de 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Niğde'de 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.