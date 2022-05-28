Yatalak hastalara özel akıllı yatak geliştirildi Dünyada bulamayınca kendisi yaptı Bu yatak hem hastaya hem de bakımını üstlenen kişiye kolaylık sağlayacak

Niğde Teknopark’da faaliyet gösteren bir firma, yatalak hastaların tuvalet ihtiyaçlarını kimseye bağımlı olmadan giderebilecekleri sistem geliştirdi.

Eşinin babasının yatağa bağımlı olmasından dolayı bakımını üstlendiği yıllarda, yatalak hastaların tuvalet ihtiyacını kimseye bağımlı olmadan gidermesi için bir ürün araştıran ve dünya genelinde yaptığı araştırmalardan sonuç alamayan Savaş Arslan ürünü kendisi geliştirmeye karar verdi. Otomatik tuvaletli akıllı hasta yatağına dünya genelinde hem yatağa bağımlı hastaların hem de bakımını üstlenen kişilerin büyük ihtiyaç duyduğunu belirten Arslan, KOSGEB desteğiyle geliştirdiği yatağın ptototipini yaptı. Geliştirilen akıllı yatak hem hastaya hem de bakımı üstlenen kişiye büyük kolaylık sağlayacak. İhtiyacını kimseye bağımlı olmadan giderebilecek olan hasta, geliştirilen sensörler sayesinde otomatik olarak temizlenebilecek. Yatak yaralarının da önüne geçmesi öngörülen sistem sayesinde hastanın yaşam konforu artacak. Geliştirdiği akıllı yatakla ilgili bilgi veren Savaş Arslan; "Ben eşimin babasının bakımı bizzat kendim yaptım ve bu süreçte araştırdım var mı diye ama maalesef hiçbir yerde erişemedim böyle bir ürüne. Bundan dolayı da dünya genelinde milyonlarca insanın böyle bir ürüne ihtiyacı olduğunu gördüm. İhtiyacı olan ancak anlar bunu. Bu tarz hastalar ciddi psikolojik travmalar yaşıyor sonuçta onların tuvalet ihtiyacını gidermesi ciddi bir sıkıntı ve birilerine muhtaç olarak yaşamak zorundalar. Buradaki sıkıntıları gördük ve buna farklı bir ürün tasarlama ihtiyacı duyduk. Proje aşamasından sonra KOSGEB’in desteğine başvurduk ve ARGE çalışmamıza yaklaşık 1 yıl önce başladık. Şuanda bu ürüne ihtiyacı olan, yatalak hastaların tuvalet ihtiyacını hiç kimseye ihtiyaç duymadan, bakım verenin psikolojik travma yaşamadan rahatlıkla kendisinin yapacağı sistemin de otomatik olarak, yıkama, kurulama ve dezenfekte işlemini yapacağı bir ürün geliştirdik. Hastaya giydirilebilir sistemimiz var kendi tasarladığımız. Bu parça hastanın kendi vücut yapısına göre bedenine göre şekillenen bir parça bu yapıldıktan sonra tuvaletini yapmaya başladığı zaman sistem otomatik olarak devreye giriyor. Tabii bunda bizim kendi kodlarımız, yazılımlarımız var. İlk aşama hastanın giydirilebilir parçanın üzerinde bulunan hava yastıkları var bel ve bacak bölgesini saran hava yastıkları bunların amacı hasta tuvaletini yaparken sızıntı yada kokunun dışarı çıkmaması. Algılayıcı sensörlerimiz var, bunlar devreye giriyor ve hastanın tuvaletini bitirdiğini algılayan. Yine sensörlerimiz var işlem bittikten yıkama çubuğu ilk etapta hastaya temizlik ilacı veriyor sonra ılık su ile yıkıyor ve ardından kurutuluyor" dedi.

Boşaltım sisteminin de direk rögara bağlanabileceğini aktaran Arslan, bu sistemin kurulamayacağı yerlerde de boşaltımın yatağın altından bulunan tanklar sayesinde yapılabileceğini, her iki durumda da hastaya ve bakıcıya bir yük getirmeyeceğini belirtti. Arslan; "Bu tarz hastaların en büyük problemleri yatak yaraları. Bunların oluşmasındaki en büyük etken, hastanın bez içerisindeki belirli süre pislik içerisinde kalmasından kaynaklanıyor. Bu hastalara ne kadar iyi bakarsanız bakın, hastanın vücuduna temas ediyor ve hastada pişiklere ve yaralara neden oluyor. Bunlar belli bir süre devam ettiği için hastada zamanla ciddi yaralara neden oluyor. Bizim ürünümüzdeki en büyük avantajımız hiç bir şekilde yatak yarası oluşmayacak" ifadelerini kullandı.

Kısa zaman sonra seri üretime geçmeyi planlayan Arslan, akıllı yatağı geliştirmeye devam ettiklerini, kısa süre içerisinde de hastaların yine kimseye ihtiyaç duymadan banyo yapabilecekleri sistemi geliştireceklerini belirtti.

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