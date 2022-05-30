Rektör yardımcısı kalbine yenildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağmur Şener için tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Şener'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından rektörlük binası önündeki tören alanına getirildi. Rektör Prof Dr. Hasan Uslu törende yaptığı konuşmada, "Dostlarım; biliyoruz ki her ayrılık, biraz erken, biraz acıdır. Ancak Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yağmur Şener’in bıraktığı hoş seda her zaman akıllarda kalacak ve asla unutulmayacaktır" diye konuştu.

Törene, Şener'in yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr.MuhsinKar, siyasi parti temsilcileri, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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