Baldızı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Bor ilçesinde D.Ç. isimli kadın, tartıştığı eniştesi Savaş Bıkmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle, Sultan Sokak'ta meydana geldi. D.Ç. ile eniştesi Savaş Bıkmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. D.Ç, yanında taşıdığı tabancayla Savaş Bıkmaz'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Bıkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. D.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-06-01 11:16:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.