Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortakları arasında yer aldığı ve ev sahipliğini yaptığı, “III. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi” çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.



Kongrenin açılış programına, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli, Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, Meska Vakfı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Üniversitemiz Engelsiz Birim Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Cebrail Turna, Kongre Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serenay Çalış, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu konuşmasına, “Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliği bilimi ile insanın en önemli hakkı olan “Yaşama hakkı”, çalışanlar için güvence altına alınmaktadır. Bu alan alın teri dökerek emek veren tüm çalışanlar ve iş verenler için büyük bir gereklilik arz etmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak, 'Her çalışan öncelikle insandır' görüşüyle tüm çalışanlarımızın korunmasına aynı derecede önem vererek, kongremizin ana teması olan “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Erişilebilir” olmayı da hedefliyor ve bu hedef için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bizler, bugünün öğrencileri olan geleceğin İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri olacak bireylerimizin, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini en iyi şekilde uygulanacağına yürekten inanmaktayız” dedi.

Acil Durum Yönetimi, Antropometri, Ergonomi, Erişilebilirlik ve İSG, İSG’de Dokümantasyon, İSG Mevzuatı, İSG Yönetim Sistemleri, İş Hijyeni, İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Madenlerde İSG, Makine Emniyeti, Pandemi ve İSG, Proses Güvenliği, Risk Yönetimi ve Değerlendirme, Tehlikeli maddeler ve atık yönetimi, Yangın ve Patlama, Yapı İşlerinde İSG ve diğer İSG konularının yer aldığı III. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi, gerçekleştirilen sunumlar ile devam etti.

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