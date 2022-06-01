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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Plastik dolu havuzda yüzerek deniz canlılarının neler yaşadığını hissettiler

İHA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sıfır Atık Kulübü tarafından "Gönüllü Gençlerle Temiz Gelecek" projesi çerçevesinde Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda gönüllü gençler içi plastiklerle dolu havuzda yüzerek deniz canlılarının neler yaşadığını hissetti.

Plastik dolu havuzda yüzerek deniz canlılarının neler yaşadığını hissettiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sıfır Atık Kulübü tarafından “Gönüllü Gençlerle Temiz Gelecek” projesi çerçevesinde Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda gönüllü gençler içi plastiklerle dolu havuzda yüzerek deniz canlılarının neler yaşadığını hissetti.
Atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması konularında alanında uzman konuşmacıların sunum yaptığı çalıştayda gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla farkındalık çalışmaları da yapıldı. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayda gönüllü gençler içi plastiklerle dolu havuzda yüzerek deniz canlılarının neler yaşadığını hissetti. Çalıştayın açılışında konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Atık Yönetim Koordinatörlüğü'nün 4 yıl boyunca toplam 37 ton kağıt toplayarak 628 ağacın kesilmesini engellediğini, 8 ton plastik atık toplayarak 20 bin 707 litre ham petrol tasarrufu sağladığını, 4 ton cam atık ve 7 ton metal toplayarak toplamda 16 ton ham madde tasarrufuna katkıda bulunduğunu aktardı.
Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ise çalıştayla ilgili verdiği bilgide şunları söyledi:
"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üzerinde sık sık durduğu ve tüm Türkiye'de oturtmaya çalıştığı yeşil ambalaj üretimi, sürdürülebilir atık yönetimi gibi konuları altı ayrı masaya bölüştürdük. Öğrencilerden etkin öğrenme eğitimi sonrasında argümanlar oluşturmalarını istedik. Bu argümanların videolar, gençlerin son zamanlarda kullandığı Tiktok'lardan olmasını istedik. Çok güzel hazırladılar. Buraya ilk geldiklerinde farklı disiplinde öğrencilerdi, aslında sıfır atığın multidisipliner bir çalışma olması gerektiğini, aslında sıfır atığın sadece senin benim değil hepimizin problemi olduğunu ortaya koydular."
Çalıştayda denizdeki kirliliğe dikkati çeken örnek bir çalışma da ortaya konuldu. Plastik atıklarla doldurulan havuzda yüzen gönüllü öğrenciler, deniz canlılarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Düzenlenen farkındalık etkinliği ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci, "Havuzda plastiklerle savaşın, denizde hayvanların nasıl bir mücadele içinde olduklarını, aslında atarken çok kolay, toplarken çok zor olduğunu küçük bir oyunla ortaya koyduk. Havuza giren öğrenciler plastiklerle yüzerken aslında hayvanların çektiği acıları hissettiler. Çok kötü olduğunu, mutsuz olduklarını söylediler. Bütün faaliyet bittikten sonra toplarken de isyandalardı. Toplanmadığını, çok zor olduğunu, bunu sudan temizlemenin çok zor olduğunu söylediler. Bu özellikle okyanuslarda yaşanan plastik kirliliğini çok güzel ortaya koydu" diye konuştu.

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